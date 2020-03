Oficial: ATP informó la suspensión del circuito por seis semanas

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó. A través de sus redes sociales la ATP informó la suspensión del circuito por las siguientes seis semanas debido a la expansión del coronavirus o COVID-19.

“El ATP ha anunciado una suspensión de seis semanas de la gira de tenis profesional masculina debido a preocupaciones de salud pública y seguridad sobre COVID-19“, informó la entidad en Twitter.

Los torneos afectados por la medida son el Masters 1000 de Miami, ATP 250 de Houston, ATP 250 de Marrakech, Masters 1000 de Montecarlo, ATP 250 Hungary Open y el ATP 500 de Barcelona.

The ATP has announced a six-week suspension of the men’s professional tennis tour due to public health & safety concerns over COVID-19.

— ATP Tour (@atptour) March 12, 2020