Al día: los 14 chilenos que no tendrán fútbol en Europa a causa del coronavirus

Ya es oficial. Con la suspensión de la Premier League de Inglaterra, las cinco ligas ‘Top’ de Europa no tendrán actividad durante las próximas semanas a causa de la expansión del coronavirus o Covid-19 en distintas zonas de Europa, especialmente el norte de Italia y localidades de España.

Lo anterior tiene directa relación el fútbol chileno, ya que 14 jugadores se verán afectados por la inactividad y más de alguno tendrá que resguardarse para no ser contagiado. De hecho Alexis Sánchez se encuentra en cuarentena junto a sus compañeros del Inter de Milán.

Revisa el listado completo.

#SerieATIM is officially suspended.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Full statement:

— Premier League (@premierleague) March 13, 2020