La Premier League inglesa se suma a las ligas suspendidas por Covid-19

La Premier League confirmó este viernes su suspensión hasta el próximo 4 de abril luego de conocerse los recientes casos positivos por coronavirus de Mikel Arteta y Callum Hudson-Odoi. Así las cosas, las cinco ligas denominadas ‘Top’ en Europa -Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España- no tendrán actividad.

“Después de una reunión con todas las partes implicadas, se decidió por unanimidad suspender la Premier League con la intención de regresar el 4 de abril, todo sujeto al asesoramiento médico y a las condiciones en ese momento”, sostuvo la organización del torneo en un comunicado.

“Estamos trabajando estrechamente con nuestros clubes, el Gobierno, la Federación (FA) y el sindicato de jugadores (EFL), y podemos asegurar a todos que la salud y el bienestar de los jugadores, el personal y los seguidores son nuestra prioridad”, declaró el presidente ejecutivo Richard Masters.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

