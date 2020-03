UEFA confirmó el secreto a voces y casi toda Europa se queda sin fútbol por el coronavirus

Las consecuencias de la expansión del coronavirus o Covid-19 siguen causando estragos en Europa. A la suspensión de la Serie A de Italia, La Liga y la restricción de público en la Ligue 1, como también el aplazamiento de los torneos sobre arcilla en el ATP, este viernes se confirmó lo que era un secreto a voces.

Mediante un comunicado la UEFA pospuso la Champions League y la Europa League. “A la luz de los acontecimientos debido a la propagación de COVID-19 en Europa y las decisiones relacionadas tomadas por diferentes gobiernos, todos los partidos de competiciones de clubes de la UEFA programados para la próxima semana se posponen“, expresó la entidad.

Debido a esto el Barcelona de Arturo Vidal, Manchester City de Claudio Bravo, Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz e Internazionale de Alexis Sánchez se quedan sin actividad continental la próxima semana.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020