Familia, cartas y ejercicios: así enfrenta Arturo Vidal la cuarentena por el coronavirus

Arturo Vidal es uno de los 14 chilenos que sufren a causa del coronavirus o Covid-19 en Europa. El volante del Barcelona se encuentra en cuarentena debido a la expansión de la pandemia en España y que ha dejado una alta cantidad de muertos en las últimas horas.

Si bien la medida durará dos semanas en la península ibérica, el nacional no pierde el tiempo y se generó una rutina para no perder la forma física. Así lo explicó el preparador físico Juan Ramírez. “El club entregó un plan individual para mantener la condición de los atletas de élite. A mí me envían todos los trabajos que debe realizar“, sostuvo en diálogo con el portal Goal. Eso sí, el profesional no ahondó en detalles.

Además de la calistenia, trabajos de bicicleta y los trotes, el “Rey” disfruta el tiempo junto a sus tres hijos y su novia, la colombiana Sonia Isaza; como también jugando cartas junto a sus cercanos. Todo lo anterior es bajo la misma premisa: quedarse en casa.