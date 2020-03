Pablo Mouche: “Mi experiencia con Gustavo Alfaro fue muy buena”

Pablo Mouche, delantero de Colo Colo, se refirió este martes a Gustavo Alfaro, estratega argentino que suena como una de las principales cartas para llegar al banco “popular”.

En conversación con el CDF, Mouche afirmó que “mi experiencia con Gustavo (en Arsenal de Sarandí) fue muy buena, porque me dio una oportunidad muy buena en el sentido futbolístico”.

En la misma línea, el extremo trasandino detalló que “yo estaba en el seleccionado Sub 20 de Argentina. Había vuelto de jugar un Sudamericano con la selección y Alfaro en ese momento comentaba el Sudamericano para una radio. Cuando yo volví a Boca estaba difícil tener espacio, porque había grandes jugadores. Así que traté de buscar minutos y continuidad en Primera, en otro club, como para hacer mis primeros pasos en el fútbol grande de Argentina. Ahí coincidí con Gustavo, que me dio la posibilidad, que me había visto en el Sudamericano”.

Mouche recalcó que pese al poco tiempo que coincidió con Alfaro en Arsenal, por una lesión de ligamentos cruzados, tuvo una muy buena experiencia con el Dt ya que le dio “los minutos que necesitaba, que los traté de aprovechar al máximo”.

El ex Boca Juniors aseguró que el ex campeón de la Copa Sudamericana “tiene una gran trayectoria y está en un auge de su carrera, es muy bueno”, reiterando sus agradecimientos.

Cabe recordar que la dirigencia de Blanco y Negro ha negado que exista un acuerdo con Alfaro para que reemplace al saliente Mario Salas, luego de que La Tercera asegurara que la llegada del estratega argentino ya está acordada.