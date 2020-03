Zlatan Ibrahimovic: “Si el coronavirus no viene a Zlatan, Zlatan va al virus”

El delantero del AC Milán Zlatan Ibrahimovic, se sumó este miércoles a las actividades benéficas para combatir el coronavirus. El sueco, está realizando una colecta de fondos para unas clínicas de las regiones de Lombardía y Piamonte.

En ese sentido, el veterano atacante, fiel a su estilo, promocionó esta campaña.”¡Demos una patada al coronavirus!”, es su slogan en la plataforma “Gofundme”, en la que ya se han recaudado más de 110.00 euros.

“Recuerden, si el virus no viene a Zlatan, Zlatan va al coronavirus. En este momento de extrema emergencia que Italia está viviendo hemos decidido organizar una recaudación de fondos que será completamente entregado a ‘humanitas’ para contribuir a reforzar el departamento de cuidados intensivos de hospitales de Rozzano/Milan, Bélgrano, Castellanza y Turín”, dijo Ibrahimovic en sus redes sociales.

Cabe señalar que, en Italia el coronavirus ha dejado estragos, ya que, hasta el momento, se registran 2.500 muertos y más de 30.000 contagiados

In questo momento drammatico per l’Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020