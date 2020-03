Ex delantero de Universidad Católica asoma como opción para dirigir a Colo Colo

Información de Cristian Alvarado

La pausa del Campeonato Nacional y la Copa Libertadores debido a la cuarentena por el coronavirus o Covid-19 le dio un respiro a Colo Colo en medio de la búsqueda del nuevo técnico. Desde la salida de Mario Salas, varios nombres han desfilado como posibles alternativas, sin embargo, ninguna de ellas llegó a buen puerto y Gualberto Jara sigue como interino.

Si bien en los últimos días se retomaron las conversaciones con Gustavo Alfaro, también se sumó otra opción para reemplazar al “Comandante”. Se trata de José Saturnino Cardozo, ex delantero paraguayo y que pasó por Universidad Católica en la década de los ’90.

“Hubo una llamada de un directivo de Colo Colo, pero quedó ahí. Siempre digo que cuando un equipo grande como Colo Colo queda sin técnico, tendrán muchas carpetas en la oficina y bueno, fui uno más de esa carpeta. Solamente fue una llamada“, expresó el ahora DT en diálogo con Deportes en Agricultura.

De todas maneras, el ex seleccionado guaraní no ve con malos ojos dirigir al “Cacique”. “Para mí es un privilegio que, por lo menos, me tengan en mente porque es un equipo grande, de mucha tradición. Conozco el fútbol chileno porque tuve la fortuna de jugar ahí y conozco perfectamente lo que significa Colo Colo. Es un orgullo que me tengan en mente, muy agradecido“, sostuvo.

José Saturnino Cardozo ha dirigido a Olimpia, Nueva Italia y Sportivo Luqueño de Paraguay, Gallos Blancos de Querétaro, Toluca, Chiapas, Puebla, Tiburones Rojos de Veracruz y Chivas de Guadalajara en México.