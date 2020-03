Fernando De Paul y su titularidad en la U: “Sabía que no era fácil jugar, pero todos aspiramos a estar en un club grande”

El portero titular de Universidad de Chile, Fernando De Paul, reveló todo lo que le costó mantenerse en la U, tras años de ser suplente de Johnny Herrera. Además, también comentó lo que fue la salida del histórico meta.

“Yo sabía que no era fácil jugar, pero todos aspiramos a estar en un club grande. Logré dar ese paso y tuve paciencia hasta que llegó mi momento. En algún momento tuve ganas de irme porque quería jugar, pero era el precio de estar en la U”, dijo a LUN.

Otra de las cosas que conversó el golero fue sobre la lucha que tuvo con el “Samurái azul” el 2019, donde incluso fue sumamente cuestionado por el fallo que tuvo en el Superclásico ante Colo Colo.

“Claro que me sentí mal, pero no anduve llorando porque hay que ser respetuoso. Hernán (Caputto) siempre busca lo mejor para el equipo. Lo hablé con él y de la manera que me lo dijo estaba bien”, agregó.

Respecto a lo que significa estar en los universitarios por todo el tiempo que estuvo relegado a la banca, Del Paul afirmó que “no sé si en otro equipo hubiese aguantando tanto tiempo como suplente. Aprendí mucho y saqué provecho. Ahora no es que porque Johnny se fue tengo chipe libre”.

En esa línea y la relación que tuvo con Herrera, el golero cerró diciendo que “no era una amistad, pero sí como todos. En general no soy de muchos amigos en el fútbol, pero eso pasa en todos lados”.