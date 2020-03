En medio de la pausa de la Primera División y la Primera B y las cuarentenas de los equipos a causa de la expansión del coronavirus o Covid-19, Pablo Mouche concedió una entrevista a TyC Sports y no se guardó nada.

El extremo de Colo Colo, quien marcó el gol en la victoria sobre Athletico Paranaense en la Copa Libertadores, criticó duramente el sistema chileno de salud pública. “Es muy malo, es una de las cosas que (molestaba) a la gente por el estallido social que hubo el año pasado. Uno de los puntos fuertes era el tema de la salud”, expuso.

Sin embargo, el trasandino no detuvo allí sus cuestionamientos y también tuvo palabras para el área privada. “Es carísima, esa es la realidad. Es muy cara y no te cubre el 100%, no te cubre los medicamentos, no te cubre ciertos puntos importantes en su totalidad. Obviamente eso a la gente de clase media hacia abajo le toca fuerte el bolsillo y se le hace difícil”, dijo.

El ex Boca Juniors y San Lorenzo también contó cómo conlleva la cuarentena producto de la pandemia. “Con mi familia lo tomamos con tranquilidad, nos metimos en casa desde el primer día que suspendieron las clases de mi hijo mayor. Tratamos de hacer las últimas compras grandes en el supermercado los últimos días, comprar algunos juegos para la casa”, complementó.