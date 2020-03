La pena de Francisca Crovetto por la situación de Italia: “Es devastador. El sistema está colapsado”

Una de las deportistas que retornó a Chile producto del coronavirus, fue la tiradora al vuelvo Francisca Crovetto, quien volvió a tierras nacionales proveniente de Italia, país que vive una situación lamentable por el COVID-19.

En conversación con Deportes en Agricultura, la especialista relató lo que vivió en Italia y, también comentó como fue su llegada a nuestro país.

“La situación en Italia es devastadora. Allá es más dramático porque hay muchísimos infectados y muertos. Tienen un sistema de salud colapsado. Para mí Italia es mi segundo país, porque paso casi seis meses allá, voy todos los años para allá y la verdad que verlo así es muy triste”, dijo.

Respecto a su llegada a Chile, Crovetto expresó que “fue totalmente anticipada a lo que teníamos previsto. Estaba allá preparando los Juegos Olímpicos, pero debido a la situación que está viviendo ese país hicimos todas las gestiones para volver a Chile”.

“Me sorprendió bastante la poca rigurosidad y prolijidad que me encontré en el protocolo del aeropuerto, hice una escala en Argentina y allá fueron mucho más rigurosos que acá. Te hacían bajar en grupos de 30, llegar la misma declaración sanitaria, un scanner corporal de temperatura y con cámaras, no como los termómetros corrientes”, agregó.

“Acá no te explican bien cómo es la cuarentena. Podría haber tomado el transporte público. Me vine responsable, con mascarilla y en taxi; pagué con tarjeta para no arriesgar al transportista”, complementó.