Martín Liberman se sincera: “A Jorge Sampaoli le hicieron la cama en la selección argentina”

Uno de los pocos fracasos que tuvo el entrenador Jorge Sampaoli en su carrera fue con la selección argentina, escuadra que la logró clasificar a duras penas al Mundial de Rusia 2018 y quedó eliminado en octavos de final del certamen mundial.

Uno de los que comentó esta situación fue el periodista argentino Martín Liberman, quien, en conversación con el panelista de Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos Pinto, reveló que al casildense le hicieron la “cama”.

“Se le rebelaron al entrenador. Pero yo digo, no está mal. Ellos le tomaron el equipo, el tema es que no lo querían asumir”, dijo el “Colorado” en el programada de “Manoel”.

“Hubo una reunión, antes del último partido del grupo ante Nigeria, donde los jugadores se sentaron y dijeron ‘Jorge estás afuera, no entendés nada, con vos no vamos al Mundial’. Y le armaron el equipo, vamos a jugar así, así y así. Después te decimos en qué momento entra el Lun y así fue”, agregó.

“Después, contra Francia (en octavos de final), retoma el equipo con Sampaoli y yo lo he hablado con Jorge, él no estuvo a la altura del Mundial. No es que la culpa fue solo de los jugadores, Jorge no estuvo a la altura de lo que es su carrera. Se lo comió el micromundo selección argentina, ese grupo de jugadores”, finalizó.