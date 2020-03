La Superliga de Turquía es una de las pocas ligas que no ha paralizado sus actividades a causa del coronavirus o Covid-19. Si bien el foco de contagio es cada vez más alto en Europa, esto no impide que el campeonato que cuenta con la participación de cuatro chilenos se siga jugando con absoluta normalidad.

Justamente uno de ellos contó su drama en medio de la pandemia. Cristóbal Jorquera, volante del Fatih Karagümrük SK de la segunda división de ese país, reveló detalles de lo que se vive en la nación euroasiática.

“Aún no se sabe mucho en cuanto al fútbol. Al menos no recibí notificación del club si se suspende o no. De momento estamos entrenando normal, cosa que no comparto“, afirmó en diálogo con Mundo Cracks.

El ex Palestino continuó con sus descargos debido a la situación que atraviesa. “Me parece que no es lo correcto porque nosotros no estamos ajenos a que nos pase algo. Todo lo contrario, porque convivimos con mucha gente en el camarín. Gente del club que va en micro a entrenar y que tiene contacto con más gente, es una cadena. Nosotros también somos personas“, dijo.

Hace seis días el Covid-19 llegó a Turquía a la fecha hay 100 infectados. Así lo contó el formado en Colo Colo.”Están tomando medidas, pero seguramente no se cumple al pie de la letra. Cerraron café, bar, restaurantes, pero no han cerrado los malls”, cerró.