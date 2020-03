Fabián Orellana se deja querer ante el interés de tres importantes equipos de Europa

Antes de la paralización de La Liga a causa de la expansión del coronavirus o Covid-19, Fabián Orellana era una de las buenas figuras del Eibar. El chileno se convirtió en pieza clave para los de Ipurúa con actuaciones o goles importantes y así lo reflejan los números: en lo que va de temporada registra siete goles en 26 partidos.

Sin embargo, en la próxima temporada podría cambiar de aires ante el interés de tres importantes equipos del torneo hispano. De acuerdo a lo publicado por Marca, el Villarreal, Real Betis y Sevilla están en el horizonte del nacional, quien aún no renueva con su actual club.

De hecho, hay serias diferencias contractuales en medio de las negociaciones, cuestión que tiene en alerta a las tres instituciones nombradas.

“Orellana tiene 34 años y está ante la última oportunidad de firmar un gran contrato. Por eso no sólo valora la situación económica, sino que también la duración del mismo. Está firmando sus mejores números desde que está en el fútbol español y es curioso, además, que a los tres equipos que lo siguen les ha marcado esta temporada”, sostuvo el diario.

La misma publicación, además, hizo hincapié en las condiciones deportivas del Eibar, otro factor que podría afectar la posible permanencia del ex Audax Italiano. “La renovación no llegará hasta que se consiga la permanencia matemática y eso no parece que vaya a llegar pronto. El conjunto está condenado a luchar hasta la recta final de la temporada por sellar su salvación”, complementó.

Marca, además, añadió que el chileno también es seguido desde la Serie A italiana y la Bundesliga de Alemania.