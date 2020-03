Gonzalo Fierro y su salida de Colo Colo en 2018: “Me dolió. No me lo esperaba”

El lateral-volante Gonzalo Fierro, jugador que el 2019 defendió a Deportes Antofagasta y hoy se encuentra sin club, reconoció que su salida de Colo Colo a fines de 2018 fue muy dolorosa.

El futbolista de 36 años analiza en la actualidad continuar jugando, al tener una propuesta de Deportes Colina (segunda división profesional), o definitivamente colgar los botines.

Sin embargo, Fierro aun no puede sacar de su cabeza el dolor que le causó dejar el ‘Cacique’ en diciembre de 2018, club donde ganó nueve torneos nacionales y convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

En diálogo con ESPN, el ‘Joven Pistolero’ declaró sobre su partida del elenco popular que “a mí me dolió. Hasta el fútbol me cambió un poco. El fútbol no lo veo de la misma manera que lo veía hace un par de años”.

“Lo único que pedí a Colo Colo fue un año más, para retirarme en el club que amo. Respeto la decisión que tomaron, pero la verdad es que no me lo esperaba”, agregó.

Fierro analiza hoy la posibilidad del retiro, pese a que Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez, su ex compañero en los albos y hoy técnico de Deportes Colina, le envió una oferta para sumarse al elenco de la tercera categoría del balompié nacional.

“A uno le llega el momento de dar un paso el costado en su carrera. Si a mí me llega este año, no tengo ningún problema en darlo y centrarme más en mi familia. Cuando uno sale de esta actividad se da cuenta de lo importante que es la familia”, sentenció.