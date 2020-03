Presidente de la liga mexicana dio positivo en coronavirus

El presidente de la Liga MX del fútbol mexicano, Enrique Bonilla, comunicó que resultó positivo en coronavirus y que se encuentra sin síntomas graves y en cuarentena.

A través de un comunicado, el mandamás del balompié azteca escribió que “deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”.

Enrique Bonilla se convirtió así en el segundo personero de la Liga MX en dar positivo en COVID-19, tras el presidente del club Atlético San Luis, sucursal de Atlético de Madrid y donde milita el futbolista chileno Luis Felipe Gallegos, el español Alberto Marrero.

Recordar que el fútbol en México se encuentra suspendido desde el pasado 15 de marzo, medida para evitar la propagación del coronavirus.

El Gobierno mexicano anunció que en el país existen 203 casos confirmados de la pandemia COVID-19 y dos fallecidos por la enfermedad.

