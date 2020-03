Ex jugador de la UC: “Estaba mucho más seguro en Asia que acá en Chile”

Matías Jadue, ex jugador de Universidad Católica, fue muy crítico con el manejo que se ha tenido en el país con el coronavirus. El delantero llegó a Chile proveniente de Vietnam -donde está su actual club- para pasar la cuarentena con su familia, situación que ya vivió en Asia.

Por lo mismo, el también ex Deportes Antofagasta fue enfático y señaló que en Vietnam se sentía mucho más seguro que en el país, ya que comentó su experiencia en el aeropuerto y confesó que no tuvo ningún tipo de control de parte de las autoridades.

“Al llegar a Chile (el pasado domingo) no tuve ningún control en el aeropuerto, ni fiebre, nada, y venían coreanos y chinos. Me pareció súper irresponsable, no te dicen nada, ni cuarentena voluntaria”, sostuvo Jadue en conversación con el diario La Cuarta.

“Estar allá era una cárcel, pero en el buen sentido y por una buena razón. No se podía salir, te controlan la comida, a donde vas, con quién vas, si pillan a alguien en la calle es mejor estar encerrado en casa, porque las penas son del terror”, agregó el ex jugador de los ‘cruzados’.

El también ex ‘puma’ lanzó una crítica para la gente que sale pese a la cuarentena, comparándolo con cómo se le vio en un principio en Europa y las consecuencias que eso tiene hoy en día: “Estaba mucho más seguro en Asia que acá en Chile. Aquí sales a la calle y mira la gente, no hay cultura, no saben el error que están cometiendo. En Europa lo miraron como un simple resfrío y mira cómo están ahora. Acá se descontroló, se ven sobrepasados y no hay conciencia”.

“En Vietnam culturalmente están súper preparados. Cuando partió todo, el club arrendó un hotel, cuarentena un mes y medio sin ver a la familia, con mascarilla, sin tocarnos y nos vacunaron a todos. Vengo desde diciembre con lo del coronavirus, lo de Chile ahora ya lo viví y a medida que explotó allá fue todo bien crítico, moría mucha gente”, sentenció.

ATON Chile/ J.C