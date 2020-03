Campeón de América con la Roja criticó al Gobierno por el manejo de la crisis del Covid-19

En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus o Covid-19, David Pizarro sacó la voz y criticó duramente el manejo del Gobierno durante la emergencia de salud.

“La situación en Chile no es muy buena. Desde el 18 de octubre, hasta hace algunos días, había manifestaciones. Ahora a todo esto se sumó la pandemia. Me da mucho miedo por quienes nos están guiando, el Presidente (Sebastián Piñera), el ministro de Salud (Jaime Mañalich)… Hubo información importante no dicha”, dijo en diálogo con Sky Sports de Italia.

El ex volante y campeón de la Copa América con la Roja en 2015 expresó sus mayores inquietudes en el presente contexto nacional. “Nuestro miedo es por la transparencia, que lamentablemente no te deja la tranquilidad necesaria. Menos mal que esta semana hubo noticias del Colegio Médico y ahora estamos más informados, más tranquilos. El camino a seguir es el mismo que están siguiendo en Italia“, complementó.