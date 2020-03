El Covid-19 deja sin fechas las finales de la UEFA Champions League y Europa League

La expansión del coronavirus o Covid-19 ha causado estragos en el mundo del deporte, especialmente en Europa. La mayoría de las ligas de dicho continente se encuentran paralizadas a causa de la pandemia y en las últimas horas se informó la postergación indefinida de las finales masculinas y femeninas de la UEFA Champions League y Europa League.

“Como resultado de la crisis de COVID-19 en Europa, la UEFA ha tomado formalmente la decisión de posponer las finales de clubes originalmente programadas para mayo de 2020“, confirmó el organismo.

“Aún no se ha tomado una decisión sobre las fechas para su reorganización. Se harán anuncios a su debido tiempo“, complementó el escrito.

Así las cosas, las definiciones de los dos torneos más importantes del Viejo Continente quedan desiertas hasta nuevo aviso.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

