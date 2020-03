Tiane Endler y su cuarentena en Francia: “Hay multas si sales a la calle sin un motivo importante”

Varias futbolistas chilenos se encuentran en cuarentena o aislamiento social debido a la expansión del coronavirus o Covid-19 en Europa. Alemania, Francia, España e Italia han sido las principales naciones afectadas por la pandemia que, con el paso de las horas, sigue cobrando víctimas.

Christiane Endler, arquera y capitana de la Roja femenina, explicó las serias multas que la autoridad impone en el país galo. “De todas maneras he llevado bien esta cuarentena y me he adaptado a lo que se puede hacer. Por suerte en Francia con un permiso especial puedes salir a correr y comprar, entonces he podido seguir con mis entrenamientos. De igual forma está prohibido salir a recrearse o cosas por el estilo. Hay multas que van hasta los 400 euros si sales a la calle sin un motivo importante“, expresó en diálogo con el canal oficial de la Selección.

La guardavallas del París Saint Germain también detalló su plan de ejercicios y rutinas en medio del encierro obligatorio. “Consiste en entrenar todos los días una o dos veces. Intento programar la semana desde antes y tener una estructura para no perder el ritmo que llevábamos este año. De parte de la Selección nos han dado pautas de trabajo semanales. También la nutricionista y algunas charlas psicológicas nos han ayudado para sobrellevar esta cuarentena“, complementó.