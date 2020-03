¿Colo Colo tiene nuevo DT? Sergio Batista aseguró que las negociaciones con los albos van por buen camino

Si bien Blanco y Negro decidió postergar la búsqueda del nuevo entrenador de Colo Colo, según confirmó a principios de esta semana el vicepresidente Harold Mayne-Nicholls, el Cacique tiene a algunos candidatos para reemplazar definitivamente al despedido Mario Salas.

Uno de ellos es el argentino Sergio Batista, campeón del mundo como jugador con Argentina en México 1986, quien admitió nuevamente que lo llamaron desde el cuadro albo y que las negociaciones “van bien”.

“Me tienta el desafío. Mi hijo, que es parte de mi cuerpo técnico, me pasó algunos partidos. Me llamó un intermediario de allá y, según me transmite, las cosas vienen bien pero hoy está todo parado (por el coronavirus)”, reconoció al diario Olé el DT campeón con la Albiceleste Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

“Es uno de los más grandes de Sudamérica. Por supuesto miré al plantel, tiene jugadores importantes, de experiencia, jóvenes”, añadió el trasandino.

Batista es uno de los nombres que ha tomado fuerza como candidato en los últimos días junto a Gustavo Quinteros, aunque el ex DT de Universidad Católica, actualmente en los Xolos Tijuana de México admitió a un medio azteca: “Sobre Colo Colo, mejor no hablar de esas cosas. Hay gente que saca de contexto tal vez y no quiero meterme en eso ahora”.