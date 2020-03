“Esto es sudor y lágrima”: la fuerte crítica de Mario Lepe a los jugadores jóvenes

Este 25 de marzo es un día especial para Mario Lepe. El ídolo de Universidad Católica cumple 55 años y más allá de recordar sus anécdotas como jugador, analizó su etapa como técnico del fútbol formativo de los cruzados.

Bajo esa arista, el ex volante conversó con Deportes en Agricultura y realizó una dura crítica hacia los actuales jugadores provenientes de las divisiones inferiores. “La gran mayoría (de los jugadores) sí son receptivos, por lo menos lo que yo he visto en la Católica. Los menos son los que a lo mejor creen que se las saben todas y no hay nada más que aprender, y son los que menos llegan. En algún momento se desvían del camino y tratan de llegar lo más rápido posible al estrellato cuando esto cuesta. Esto es sudor y lágrima” expresó.

El ex capitán estudiantil, además, ahondó en su punto de vista. “En general el jugador joven hoy está menos receptivo que antes, cree que con un par de goles, jugadas o partidos bien hechos van a marcar la diferencia a futuro y están muy equivocados. Esto es de todos los días, el cuidado de hoy es más fuerte que lo que había antes, la exigencia es más fuerte. Son muchos factores lo que hay que manejar”, dijo.

Lepe también reconoció que, dentro de sus labores formativas, está el ser consejero y así la aplica. “La época ha ido cambiando y uno tiene que ir cambiando con eso. O sea, tiene que tratar en lo posible en la formación de las divisiones inferiores de entregar estos mensajes para que los chicos puedan hacer su carrera mucho mejor y estén más preparados a temprana edad”, sostuvo.

“Mi mente y mi espíritu está en la formación de jugadores“, agregó el otrora mediocampista, quien sostuvo qué jugador del actual plantel cruzado lo representa. “Para mí, en el fondo me representa un poco Marcelino Núñez. Tiene una condición física extraordinaria y en la técnica supera a muchos de lo que están jugando“, cerró.