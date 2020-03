Famoso periodista argentino se declara “enamorado” de Arturo Vidal y alabó a Elías Figueroa

El periodista argentino, Fernando Niembro tuvo una honesta conversación con el panelista de Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos, a quién le reveló que está enamorado del volante del FC Barcelona, Arturo Vidal y alabó a un histórico de la Roja, Elías Figueroa.

En el canal oficial de “Manoel” en YouTube, el trasandino aseguró que “me enamoré cuando Vidal empezó, en la cancha de River jugó como marcador lateral. Quede prendado de ese jugador. Para mí Arturo es uno de los mejores jugadores del mundo sin dudas”.

“No me interesa su vida privada, no me voy a meter en ella. Como jugador fue y es una fiera todavía, no aprovechada por el Barcelona”.

Otra de las cosas que conversó el trasandino con Manuel De Tezanos, fue sobre un histórico de la Roja, Elías Figueroa. “Me gusta mucho Vidal y Elías me encantó, era un jugador tremendo. ¿Zamorano? Qué se yo. Déjalo en un rincón. Es héroe en Chile y mantengámosle respeto”.

En esa línea, Niembro agregó que: “¿Marcelo Salas? Era un buen jugador, explosivo, goleador. Le lleva una ventaja a Figueroa porque la gente cuenta los goles y asistencias, pero la cantidad de quites de un defensor”.

“Salas era explosivo y la gente lo quiso mucho… el chileno, chileno… sinceramente era impactante, se metía en el cuerpo. Debe sentir mucho agradecimiento de la gente de River, que lo recibió como argentino”, cerró.