La incertidumbre de Daniela Seguel por crisis del Covid-19: “No sabemos cuánto tiempo estaremos paradas”

Daniela Seguel conversó con Deportes en Agricultura y no escondió su incertidumbre respecto la paralización del circuito de la WTA por la expansión del coronavirus o Covid-19.

“No sabemos cuánto tiempo estaremos paradas. Se dice que hasta junio, pero puede dar para más. Quiero ser positiva y pensar que vamos a volver pronto, pero la cosa no se ve así. Acá en Sudamérica estamos recién empezando, luego vendrá el tema del invierno… Yo creo que vamos a tener mucho más tiempo, que no será hasta junio”, expresó.

La raqueta nacional reveló el método que usará para financiarse dado el nulo ingreso que tendrá por la cancelación de los distintos torneos. “Nosotros tenemos torneos durante todas las semanas donde ingresa dinero y ahora estaremos así hasta junio. Por ahora voy zafando con los sponsors que tengo y que obviamente van a seguir aportando, pero también a ellos les va a afectar todo este tema y por ahí va a ser complicado“, dijo.

“Yo he trabajado la parte física en sesiones dobles, me las manda mi PF desde España. Tengo implementos que aportan a que no deje de lado la parte física“, agregó la “Pantera”, quien destacó el rápida actuar de la WTA frente a la emergencia mundial. “Actuó muy bien y de buena forma. Tomaron la mejor medida”, cerró.