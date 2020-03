En Italia “destruyeron” la cuarentena de CR7: “Sólo se saca fotos en la piscina”

A principios de marzo, antes de que el problema del coronavirus fuese casi incontrolable en Europa, Cristiano Ronaldo dejó Italia y viajó a Portugal para cuidar a su madre, quien sufrió con accidente cerebrovascular. El delantero de la Juventus se trasladó a su natal Madeira, donde permanece aislado de manera preventiva.

Sin embargo, su reciente actividad en las redes sociales generó una enorme polémica en la península itálica, sobre todo por algunas fotografías en las cuales sale disfrutando de la piscina.

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente del cuadro de Turín, no se guardó nada contra CR7. “La cosa en la Juventus se complicó cuando Cristiano Ronaldo se fue. Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora sólo parece hacerse fotos en la piscina. Cuando se hizo esta excepción, la situación se vino abajo y otros querían irse. No debería haber sido así, todos deberían haber sido puestos en cuarentena acá en Turín“, dijo.

“Criticar ahora es fácil, pero visto desde fuera no entiendo por qué algunos jugadores querían irse de Italia. Cuando regresen, será más difícil volver a ponerse en forma, porque tendrá que permanecer en cuarentena durante 14 días más”, complementó el otrora directivo.