Presidente de la UEFA: Si el fútbol no vuelve en junio, “temporada no podrá acabar”

Desde la UEFA ya comienzan a proyectar el reinicio de la temporada en el fútbol europeo, frenado abruptamente por el brote de coronavirus, y todo hace parecer que se dará como tope máximo fines de junio para ver el transcurso de la temporada o si es que se suspende definitivo.

Así lo afirmó el presidente del ente rector del fútbol europeo, Aleksander Ceferin, quien aseguró que desde el organismo ya tienen distintos planes par el futuro del balompié europeo.

“Nadie sabe cuándo terminará la pandemia. Hay un plan A, B o C. Podemos comenzar de nuevo a mediados de mayo, en junio o a finales de junio. Si no podemos hacerlo en ninguna de estas tres fechas, probablemente la temporada no podrá acabar”, señaló en conversación con el medio italiano La Repubblica.

“También existe la propuesta de terminar esta temporada al comienzo de la próxima, que se iniciaría un poco más tarde. Habría que trabajar también respecto a los contratos de los jugadores y los periodos de fichajes”, añadió el esloveno.

Por último, afirmó que le resulta complicado ver partidos sin espectadores, sobre todo las finales: “”Lo que no imagino son las finales de las copas europeas a puerta cerrada”.