Gobierno italiano anunció que Serie A no volverá en abril

El fútbol italiano fue el primero en Europa que se vio afectado por el coronavirus, que en Italia pegó muy fuerte y aún la cifra de contagios y muertes sigue sin bajar. Por lo mismo, a fines de febrero se comenzó a suspender de a poco y ya se anunció que no volverá en abril, al menos por ahora y a la espera si la espera sigue.

Así fue confirmado por el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, quien fue enfático al advertir que los clubes de la península deben acatar las medidas del gobierno.

“Los equipos cometieron errores cuando llegó el momento de parar. Reanudar los partidos el 3 de mayo no es realista. El lunes 30 de marzo propondré extender el bloqueo de las competiciones deportivas de todos los niveles a todo el mes de abril”, anunció la autoridad.

“Extenderé la medida a las sesiones de entrenamiento, en las que no habíamos intervenido porque todavía existía la posibilidad de que se realizaran. El deporte no es sólo fútbol y el fútbol no es sólo la Serie A. Asignaré un plan extraordinario de 400 millones de euros para el deporte de base y las Federaciones amateur de las regiones”, agregó Spadafora.

Por último, confesó que espera la cooperación de todos los clubes, incluido al mencionar el sueldo de los futbolistas: “De ellos (los clubes) espero que las peticiones vayan acompañadas de un gran deseo de cambio: las grandes empresas viven en una burbuja, más allá de sus posibilidades, empezando por los salarios millonarios que pagan a los jugadores. Tienen que entender que nada después de esta crisis volverá a ser como antes”.

Con esta medida, Alexis Sánchez tendrá que seguir esperando para volver a la acción, donde por la Serie A con el Inter de Milán están peleando por el título -aunque cada vez más lejos- y en la Europa League son uno de los grandes candidatos.

ATON Chile/ J.C