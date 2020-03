Ex arquero de la UC y su presente en Bolivia: “El torneo de aquí puede estar un poquito más arriba que el chileno”

A inicios de la década anterior Claudio Santis debutó en el profesionalismo de la mano de Universidad Católica. Con 17 años el arquero se estrenó con los cruzados, con quienes ganó dos títulos, y de ahí a la fecha hizo carrera en conjuntos de segunda línea tales como Deportes Puerto Montt, San Antonio Unido, Deportes La Serena, Deportes Colchagua y Deportes Santa Cruz.

Este año dio el salto de su carrera al fichar en el Club Atlético Palmaflor, cuadro que ascendió a la Primera División de Bolivia y donde, hasta la aparición del coronavirus o Covid-19, era titular. En diálogo con Deportes en Agricultura, el guardameta detalló la competividad del torneo y lo compartó con el Campeonato Nacional.

“Me sorprendió bastante el nivel que hay en esta liga, es muy bueno. Yo me atrevo a decir que está o puede estar un poquito más arriba que el chileno”, expresó el santiaguinos, quien reveló su sorpresa por el trato que le ha dado el pueblo boliviano.

“La gente me ha recibido bastante bien, me he llevé otra impresión pensando en lo que puede ser un chileno acá en Bolivia. Aquí en Cochabamba son muy cariñosos, me preguntan qué necesito, si me alimento o descanso bien. Estoy agradecido”, sostuvo.

Respecto a la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el continente, Santis contó las medidas que tomó el Gobierno altiplánico. “Estamos en cuarentena hace una semana y media y la Presidenta (Jeanine Áñez) decretó cuarentena total hasta el 15 de abril. Son bien estrictos, puedo salir los días lunes por el último dígito de mi carnet. Decretaron cuarentena total por un tema de que no le estaban tomando el peso al virus“, manifestó.

¿Cuándo volverá a jugar? “Acá lo de la liga estamos en veremos. El 15 de abril se corta la cuarentena y después veremos“, cerró el guardavallas.