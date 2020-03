Ex dirigente no se guardó nada: “La U no existe, no tiene equipo, no tiene nada”

Luego de un largo silencio y escasas apariciones mediáticas, reapareció el doctor René Orozco y lo hizo para darle con todo a Universidad de Chile, cuadro que administró en la década del ’90 y los primeros años de los 2000.

En diálogo con el diario La Cuarta, el médico no se guardó nada y destrozó a su ex equipo “La U no existe, no tiene equipo, no tiene nada. Tiene unos tontos que la dirigen, que no saben nada, absolutamente inútiles. No sirven para nada, creen que salir campeones es tan fácil como cuando lo hicimos nosotros. No saben nada”, dijo.

Bajo esa arista, el profesional siguió con sus ataques y los apuntó hacia la directiva de Azul Azul. “A la U se la robaron, nadie me pudo dar una explicación. Dijeron que no teníamos nada, pero si hasta nuestros jugadores en su momento hicieron una pretemporada en la Ciudad Azul”, sostuvo.

Orozco también comentó la contingencia nacional y con el mismo tono, criticó la salud pública de Chile. “No existe y ahora se ha demostrado. Ni siquiera hay una investigación respetable para buscar el antídoto de este bicho que nos tiene tan fregados. A este país lo hundieron los tramposos, los sinvergüenzas“, enfatizó.

De todas maneras el nefrólogo no pierde las esperanzas. “Al final todos estos bichos se mueren. Lo que pasa es que es una epidemia que está demasiado extendida, es difícil combatirla. Vamos a matar al bicho y la civilización saldrá adelante“, cerró.