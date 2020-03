Sebastián Núñez, el DT chileno que es sensación en Bolivia: “El fútbol de aquí está en constante crecimiento”

Luego de un breve paso por el fútbol formativo de Santiago Wanderers, Sebastián Núñez decidió partir al extranjero e ir a Bolivia. En la nación altiplánica dirigió al modesto Club Fatic y posteriormente se convirtió en ayudante técnico del Sport Boys y Club Bolívar, uno de los más grandes de dicho país.

Con los paceños fue parte del campeonato obtenido el primer semestre de 2019 y después de esa experiencia, asumió en el Club Always Ready, donde coincidió con Raúl “Araña” Olivares y por primera vez consiguió la clasificación a un torneo continental. Hace poco, dejó la institución y tomó otro reto, esta vez en el Nacional Potosí.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el chileno dio detalles de su experiencia en el balompié del país vecino. “Acá en Bolivia me abrieron las puertas siendo un desconocido. El fútbol boliviano está en constante crecimiento, los jugadores tienen mucha hambre de mostrar su fútbol en otros países“, dijo.

Ñúñez vive un buen presente en Bolivia, pero prefiere la calma y no se cierra a la chance de dirigir en Chile. “No me vuelve loco volver a Chile, pero si se da la posibilidad, feliz. Donde haya trabajo nosotros iremos con mi cuerpo técnico”, expresó.