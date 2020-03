UEFA se reunirá el miércoles para definir el futuro del fútbol europeo

Durante este lunes la UEFA comunicó que el miércoles 1 de abril realizará una reunión mediante videoconferencia con las 55 federaciones adscritas para determinar el futuro de sus competiciones deportivas debido al incierto panorama por la expansión del coronavirus o Covid-19.

La entidad lo informó mediante un escrito y sostuvo que este encuentro virtual “analizará los desarrollos en todas las competiciones de clubes y equipos nacionales de la UEFA“, como también centrará la discusión de otros temas relevantes tales como los contratos de los futbolistas y el sistema de traspasos.

“Nadie sabe cuándo acabará la pandemia, tenemos un plan A, B y C. Estamos en contacto con las ligas, los clubes. Hay un grupo de trabajo, pero tenemos que esperar como cualquier otro sector”, sostuvo el presidente de la máxima organización del fútbol europeo, Aleksander Ceferin, en diálogo con el diario italiano La Repubblica.

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.

