Branco Ampuero y el escenario del fútbol chileno ante el Covid-19: “Es un momento muy difícil, de mucha incertidumbre”

Nadie está indiferente al momento sanitario que atraviesa el planeta por la expansión del coronavirus o Covid-19. La industria del deporte no sabe lo que depara el futuro y algunas entidades ya toman decisiones para lidiar ante una posible crisis económica.

Barcelona de Arturo Vidal, por ejemplo, anunció la rebaja del 70% de los sueldos del plantel y cuerpo técnico, cuestión que en menor escala fue replicada en Chile por Deportes Iquique y Unión Española. En Deportes Antofagasta aún no anuncian medidas, pero en los próximos días habrá novedades.

“Para ser sincero, no hemos tenido ninguna reunión con el presidente, no se nos ha pedido nada. Por nuestra parte, Antofagasta no ha tenido ningún acercamiento. Los sueldos no se han tocado”, expresó el defensa nortino Branco Ampuero en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Estamos conscientes de lo que está viviendo el país, pero le estamos echando ganas. Sin duda es un escenario complejo, esperemos que se vaya aclarando la situación. Nos ponemos en el caso de mucha incertidumbre, que esto vaya empeorando”, complementó el zaguero.

“Es un momento muy difícil. Lo menos importante ahora es el fútbol“, cerró el ex UC.