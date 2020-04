“Traer hijos con este virus no da”: ex jugador de la U promociona condones para pasar la cuarentena

De seguro que a muchos la larga cuarentena como método de prevención para el coronavirus o Covid-19 los tiene bastante inquietos, por lo que de algún u otro modo hay que buscar pasatiempos para hacerlo más llevadero.

Faustino Asprilla, ex delantero de Colombia y la U, apeló al ingenio y uso estos días de confinamiento para promocionar preservativos.

“Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos, porque a mí me queda muy complicado gastarlos todos“, expresó el “Tino” en un video publicado en las redes sociales.

El ex atacante prosiguió con su particular oferta y usó como contexto la contingencia. “Porque de pronto llenarse de hijos con este virus no da, así que les voy a dar un link para conseguir estos condones más que a mitad de precio“, sostuvo.