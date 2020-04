Neven Ilic y escenario del deporte por crisis del Covid-19: “Las consecuencias van a ser bien catastróficas”

La cancelación de Wimbledon, la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Copa América y Eurocopa 2020, más el incierto panorama de las ligas europeas y latinoamericanas son parte del saldo que ha dejado la crisis sanitaria del coronavirus.

La expansión de la enfermedad ha complicado a varias de las federaciones que ya estiman serias consecuencias tanto a nivel económico como humano. Así lo expresó el presidente de PanAm Sports, Neven Ilic, en diálogo con Deportes en Agricultura. “La situación financiera de las empresas, por un par de años, será bien restrictiva por la contingencia. No sabemos cuándo termina esto, ni siquiera hay fecha. Esto (pandemia) puede durar tres, cuatro, cinco meses… Las consecuencias van a ser bien catastróficas, sobre todo en el deporte“, dijo.

“Me he ido preocupando más de las consecuencias económicas que esto tendrá para el deporte. No la veo fácil en los próximos dos, tres, cuatro años”, complementó el directivo, quien detalló aspectos de la suspensión de la cita olímpica. “El primer impacto viene con la cancelación de los JJ.OO. Da la sensación que nos demoramos en tomar la decisión. Detrás de eso (suspensión) hay miles y miles de problemas de todo tipo por solucionar. Bastante altos son los costos, no es llegar y correrlos“, manifestó.

El ex presidente del Comité Olímpico Chileno (COCh) también reflexionó sobre el cambio de modelo que vendrá posterior al Covid-19. “Esto es una revolución que no somos capaces de dimensionar. Todas nuestras organizaciones vamos a tener que replantearnos la manera de hacer las cosas. La forma en que se está viviendo el negocio del deporte de todas maneras tiene que cambiar por un tiempo largo”, sostuvo.