En Rusia no se olvidan de Eduardo Lobos y le dieron importante reconocimiento

Eduardo Lobos tuvo un destacado paso por el Krylia Sovetov de Rusia, donde estuvo entre 2005 y 2010. Si bien no ganó títulos, dejó una buena imagen entre los hinchas con sus actuaciones.

Ha pasado una década del ciclo del ex arquero en la Liga Premier euro-asiática, pero en dichas tierras lo recuerdan con cariño. Así al menos lo demostró el portal Sportbox.ru que lo incluyó en el equipo ideal de los sudamericanos de habla hispana (no contaron a los brasileños en este once) que jugaron allí.

En dicha oncena, el chileno comparte con figuras como Christian Ansaldi, Ezequiel Garay, Marcos Rojo y Cristian Ramírez; Wilmar Barrios, Christian Noboa y Mauricio Pereira; Jefferson Farfán, Héctor Bracamonte y Alejandro Domínguez.

“Es el único portero de la parte habla hispana de América del Sur que ha aparecido en nuestra liga. Es un hecho, pero paradójicamente esto, sin embargo, no resta valor a sus méritos” complementó el portal.

Lobos agradeció el reconocimiento en sus redes sociales y recordó la escritura de su apellido en ruso.