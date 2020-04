“Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha”

Christofer Gonzales tuvo dos períodos irregulares en Colo Colo (2015-16, 2016-17) donde anotó un recordado gol ante Everton en Viña del Mar y nunca logró consolidarse como titular bajo la tutela de José Luis Sierra y Pablo Guede.

Hoy, el volante de Sporting Cristal se ilusiona con otra oportunidad en los albos. “Me gustaría retornar y tener una revancha allá. Sé que tengo la capacidad de poder ser un gran jugador en el club y creo que me gustaría retornar por ese desafío“, expresó en diálogo con Movistar Deportes de Perú.

“Canchita”, como es conocido, reconoció su deuda mientras estuvo en los albos. “No tuve mucha oportunidad, pero fue porque habían muchos jugadores grandes. Yo llegué a los 21 o 22 años, pero me sentí muy bien, me trataron bien todos y estoy muy agradecido con el club y con los jugadores”, cerró.