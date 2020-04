Marcelo Díaz se sinceró: “Extraño la Selección y me gustaría estar, pero eso lo define el DT”

Debido a la cuarentena y confinamiento por el coronavirus, varios jugadores se han acercado a sus fanáticos mediante transmisiones en vivo o interacciones en las redes sociales bajo la modalidad de preguntas y respuestas.

Marcelo Díaz fue uno de ellos y aprovechó las interrogantes de sus seguidores para responder varias interrogantes. Una de las más frecuentes fue acerca de su ausencia en la Roja, cuestión que abordó con toda sinceridad.

“Extraño la Selección. Soy chileno y me gustaría estar, pero eso lo define el técnico y hay que preguntárselo a él“, sostuvo el volante de Racing Club, quien recordó la final de la Copa América 2015 ante Argentina y que le significó a Chile su primer título continental.

“El partido contra Argentina en la Copa América de 2015 creo que fue tácticamente perfecto. Pudimos controlar a un equipo que tenía a Lionel Messi y lo tengo atesorado“, expresó “Carepato”, quien reiteró sus deseos de regresar a la U.

“Mi intención es volver a la U, retirarme ahí, pero eso lo decidirá las personas que estén a cargo. Uno puede tener muchas intenciones, pero no siempre se da todo en la vida. Me he propuesto jugar hasta los 38 años, porque ahora que tengo 33, me siento muy bien físicamente. Ojalá que mis piernas me acompañen”, cerró.