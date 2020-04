Nuevo título para Chile en el tenis virtual: ahora Marcelo Ríos derrotó a Roger Federer en Miami

En medio de la paralización del circuito ATP por causa del coronavirus, los fanáticos se las han ingeniado para “matar el tiempo” y recrear de manera virtual los torneos más importantes del calendario. De hecho, hace algunas semanas Cristian Garín “derrotó” a Novak Djokovic y se “adjudicó” el Masters 1.000 de Indian Wells.

Bajo esa tónica, ahora fue el turno de Marcelo Ríos, quien celebró otro título en el Masters 1.000 de Miami, torneo donde en 1998 derrotó a Andre Agassi y se coronó como número uno del mundo.

A través de votaciones en el twitter de “Tennis TV”, el zurdo de Vitacura superó en la final por 6-4, 6-3 al suizo Roger Federer. Para llegar a la definición, dejó en el camino al australiano Alex De Miñaur, al estadounidense Andy Roddick, al ruso Karen Khachanov, al austriaco Dominic Thiem y al chileno Cristian Garin.

Los hinchas chilenos del tenis lo volvieron a hacer…

Indian Wells: @Garin_Cris 🇨🇱

Miami: @MarceloRios75 🇨🇱

A South American Sunshine Double…

Congrats, Chile – and thank you to everyone who voted over the last week! pic.twitter.com/UlJdZAygtP

— Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2020