Secretario del SIFUP y postura de clubes por ley laboral: “No tiene ningún sentido lo que están haciendo”

Durante este lunes se publicó en el Diario Oficial la “Ley de Protección del Empleo” que “faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales“. La normativa “protege los ingresos y la relación laboral de los trabajadores cuando los actos de la autoridad, como cuarentenas o cierres de empresas, impidan al trabajador prestar sus servicios“, sobre todo en estos días donde varias empresas han despedido a sus trabajadores por la crisis sanitaria del Covid-19.

Es un hecho que la pandemia ha golpeado a todas las industrias y el deporte es una de ellas. Por dicho motivo, algunos clubes de Primera y Primera B han planteado el despido de los jugadores para acogerse a la ley sin haber necesidad por la cobertura de los dineros del Canal del Fútbol. Luis Marín, secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), habló con Deportes en Agricultura y expresó su postura al respecto.

“Es lamentable, creo que habiendo tanta empresa que se encuentra en una situación complicada, ver que los presidentes se acojan a esto es sacar ventaja, hacer caja. No tiene ningún sentido lo que están haciendo, no me llama la atención dentro del nivel dirigencial que tenemos, pero dentro de este tipo de situaciones quien puede pagar, como el fútbol tiene un ingreso que es del CDF, se quieran acoger a esta normativa lo encuentro impensado, por decirlo menos”, dijo.

El ex arquero también apuntó su visión a aquellos clubes que, de alguna forma, apelan al borderó como merma financiera en los tiempos de cuarentena. “Los equipos dicen “tengo una merma de hinchas”. ¿Cuántos son los clubes que podemos decir que tienen entrada importante de borderó? (…) Iquique llegó a un acuerdo con los jugadores. Es un club que se maneja administrativamente bien, es ordenado, al cual los jugadores le creen a sus dirigentes. Le propone una opción a futuro la cual tiene una devolución”, expresó.

“Hoy la ANFP se está consiguiendo un crédito para los clubes. ¿Alguno puede pensar que un club está financieramente mal si hace tan poco tiempo fue la venta del canal? Resulta que el canal paga anualmente 13 cuotas. Durante la crisis social el torneo terminó antes, los clubes recibieron las 13 cuotas y algunos equipos no pagaron. Nos encontramos en una complicación como país, el canal sigue pagando y se quieren apegar para una ley. La ley es para respetarla, pero yo me estoy acogiendo a eso. ¿Para qué? Para hacer caja, para sacar ventaja”, complementó.