Johnny Herrera habló de la muerte de su madre: “Se me vino el mundo encima”

La semana pasada Johnny Herrera sufrió la pérdida de su madre. Gladys Muñoz falleció a los 82 años por una afección pulmonar que se complicó causa del coronavirus.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el arquero de Everton narró los últimos momentos de su progenitora y la manera de la cual se despidió de ella. “El viaje se me hizo eterno a Temuco desde Viña del Mar… Antes de salir de mi departamento, el doctor me dijo que eran escasas las posibilidades que pudiera sobrevivir, se me vino el cielo encima. Trataba de mantener la calma durante el viaje, pero mi gran temor era no poder despedirme”, reconoció.

“Es duro que te digan entra a despedirte. Entré, era el único autorizado a hacerlo, con todos los resguardos. Doble delantal, doble mascarilla, antiparras, de todo. La pena es que no podía abrazarla, pero conversamos como dos horas”, agregó el ídolo de la U, quien la recordó con mucho cariño.

“Siempre fue una mujer luchadora y sabía que la pelearía. Siempre tuvo su carácter, a quién iba a salir yo. Tenía tanto carácter por todos los esfuerzos que tuvo que hacer para criarnos con mi hermano. Si no es por ella, yo habría estudiado seguramente en Temuco y no hubiera conseguido ser lo que soy”, sostuvo.

Herrera, eso sí, no tiene la claridad de la forma bajo la cual su madre se contagió de la pandemia. “No sabemos cómo se contagió. Había estado viajando durante los últimos meses. Iba a Villarrica, Pucón, Temuco. Quizás ahí se infectó”, cerró.