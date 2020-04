Leonardo Valencia y salida de Mario Salas: “Estábamos conscientes que con él no mantuvimos una buena regularidad”

El volante de Colo Colo, Leonardo Valencia, habló tras un mes de la salida del entrenador Mario Salas del club. El mediocampista aseguró que todos en el plantel estaban conscientes de que el rendimiento y los resultados no se estaban dando con el “Comandante”.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex Botafogo afirmó que “ hay que ser conscientes que con Mario uno siempre está agradecido, porque gracias a él llegue, pero soy consciente que no tuvimos un rendimiento alto, siempre tuvimos momentos bajos y altos, no mantuvimos una buena regularidad”.

Respecto a si le sorprendió la salida del DT, Valencia comentó que “la verdad que sí, pero infelizmente el fútbol es de resultados. Mario es muy bueno, pero si en Colo Colo no se dan los resultados sabemos que puede pasar esto”.

Sobre su relación con el nuevo DT de Alianza Lima de Perú, el volante aseguró que “tuve una relación buena, trabajaba el día a día muy bien, pero a veces el fútbol necesita un recambio, el DT no estaba ganando, entonces es un poco difícil lo que pasó con Mario, pero es un entrenador que entrega mucho”.

Otra de las cosas que conversó Leonardo Valencia con Deportes en Agricultura fue sobre el crecimiento de los hinchas albos, quienes al momento de su llegada le enrostraron su pasado por la U.

“Es una decisión que hoy no me arrepiento. Siempre he sido un jugador que nunca he vendido humo y no me gusta la pantalla. Conversé con mi familia, con referentes del club como Esteban y por eso vine, me mato por entrenar para ganarme a la gente”, cerró.