Protagonista de La Casa de Papel quiere que Arturo Vidal aparezca en la serie del momento

El pasado viernes 3 de abril, la empresa multiplataformas, Netflix, publicó la última temporada de La Casa de Papel. Esta serie española siempre ha estado ligada con el fútbol, ya que en un capítulo apareció el delantero brasileño Neymar.

En ese contexto, el actor que encarna al entrañable Helsinki, Darko Peric, aseguró que le encantaría que el volante chileno Arturo Vidal aparezca en la saga hispana.

En conversación con el FC Barcelona, el actor aseguró que “siempre lo digo. Hay un jugador que tiene un aspecto más punki, que es Vidal. Arturo Vidal. Yo creo que, para la serie, para la ficción, da el perfil”.

En esa línea, Helsinki recordó que estuvo a punto de conocer al “King”. “Coincidimos en un evento en Barcelona, pero no lo conozco. No conozco a Messi. Estuve en el Circo de Soleil, pero no lo conozco personalmente. Sé quiénes son, pero no lo conozco personalmente”.

A pesar de lo mencionado, el actor si conoció a otras figuras del ayer del FC Barcelona. Hablé con Dani Alves, es súper fan y una persona maravillosa. Así que con Neymar todo bien, que era de los primeros superfans mediáticos.