Gustavo Quinteros se abre a la opción de llegar a Colo Colo: “Si se da la posibilidad de volver a Chile, lo haré feliz”

Hace casi un mes y medio que Colo Colo despidió al entrenador Mario Salas del primer equipo. Desde el 25 de febrero, que Blanco y Negro está en la búsqueda de un nuevo entrenador y una de las opciones que ha sonado es el DT de Xolos de Tijuana con pasado en Universidad Católica, Gustavo Quinteros.

El argentino nacionalizado boliviano, no cerró la posibilidad de volver a nuestro país. “Ahora no me quiero referir a eso, no puedo. Tengo un equipo y estoy muy feliz y cómodo en Tijuana. Si se da la posibilidad de volver a Chile, lo haré feliz. En Chile hay grandes jugadores y equipos… Si se da la posibilidad, se verá”, dijo en conversación con CDF.

Respecto a su salida de los cruzados, Quintero cerró diciendo que “me dolió irme de la UC. Fue una decisión difícil de tomar, pero las cosas no se dieron para poder continuar. Llegó una oferta y yo tenía un anhelo de dirigir en el fútbol mexicano, un fútbol tan competitivo”.