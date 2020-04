“Antes era un puerco”: así luce exjugador de Colo Colo tras la estricta dieta que lleva

Una de las postales que dejó el último mercado de pases del fútbol chileno, fue el frustrado traspaso del volante argentino Emiliano Vecchio a Deportes La Serena. Finalmente, el mediocampista terminó jugando en Bolívar de La Paz.

A pesar de que el exjugador de Colo Colo debería estar en el país altiplánico, el “Gordo” se encuentra en Argentina viviendo la cuarentena producto del coronavirus que afecta al mundo.

En conversación con Las Últimas Noticias, el enganche mostró su radical cambio físico y dejó impactado a todos sus fanáticos.

“Cuando uno es más grande, el cuerpo cambia y busco mantenerme bien y extender mi carrera lo más posible. Hoy estoy en mi mejor momento físicamente”, dijo.

“Antes era un puerco. Hoy casi no como carnes rojas, sí pescados, pollos, ensaladas. Nada de arroz ni pastas. Como quinoa, que es el súper alimento, porque es un cereal que te da energía, pero no te hace sentir pesado, como los spaghettis”, reveló.

Sobre se apelativo de “puerco”, el trasandino dio las explicaciones de esa definición. “En la época que estaba gordo me comía siete milanesas sin problemas. Co pan y todos los chiches. Hasta Coca Cola. No me guardaba nada. Beber mucha agua es importante, unos tres litros diarios. Y nada de gaseosas con azular”, finalizó.