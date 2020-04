Ex jugador del Manchester United le dio la venia al posible regreso de Alexis Sánchez

El futuro de Alexis Sánchez es incierto. Si bien es un hecho que no continuará en el Inter de Milán, Manchester United quiere deshacerse a toda costa de él debido al alto salario que percibe por temporada (500 mil libras esterlinas a la semana).

Durante los últimos días surgió la opción de que en julio recale en el West Ham United, pero en Inglaterra se abren a la oportunidad de un posible retorno del chileno a Old Trafford. Así lo expresó Paul Ince, ex jugador de los rojos, en diálogo con la prensa de dicho país.

“No descartaría que Sánchez regrese al United y sea clave de su equipo la próxima temporada. El fútbol es un juego viejo y divertido. Definitivamente podría regresar, lucir fantástico en el entrenamiento. Golpear de entrada va a ser importante para sus planes”, sostuvo el mundialista en Francia 1998.

El ex volante también se refirió a la alternativa del elenco londinense. “Si alguien puede sumarlo y jugarlo en la posición correcta, todavía tienes un gran jugador allí. Si ese es West Ham, quien puede construir su equipo a su alrededor, entonces es un gran negocio” acotó.

Al cierre de la conversación Ince prosiguió con sus halagos al tocopillano. “Donde quiera que vaya, tiene que estar jugando semana tras semana. No sólo para justificar su salario, sino para su propia carrera. Y estoy seguro de que está desesperado por jugar. Lo he visto mucho, y nunca fue por falta de intentos que las cosas no funcionaron”, expresó.