Ricardo Noir recordó su paso por Universidad Católica y confesó: “Me hubiese gustado seguir”

Luego de pasos por el fútbol de Argentina y Ecuador, Ricardo Noir recaló en Universidad Católica durante la temporada 2016-17 bajo el mandato de Mario Salas. En su estadía en San Carlos de Apoquindo, el volante convirtió seis goles, se consolidó como titular y levantó los títulos del Apertura 2016-17 y la Supercopa.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el ex Boca Juniors recordó su etapa en los estudiantiles. “Se extraña un montón, fue uno de los equipos donde más cómodo me sentí. De hecho mi señora soñó que estábamos en Chile”, sostuvo.

“Tito” también tuvo palabras para Mario Salas y reveló su sorpresa por el fallido período que el técnico tuvo en Colo Colo. “Mario tenía la idea de juego que más me gustaba y si te sientes bien es cómo mejor rindes. Yo pensé que le iba a ir bien en Colo Colo, pero quizás no le agarraron la mano o la idea que el tenía“, expresó.

Sobre la misma, reveló detalles de su salida de los cruzados a mediados del 2017. “‘Tati’ (Buljubasich)y Mario (Salas) querían que siguiera, pero cuando vuelvo a Racing para decir que quería seguir en Chile me dijeron que de ninguna manera. Me querían de vuelta y como el pase pertenecía a Racing, no pude hacer nada”, manifestó.

“Me hubiese gustado seguir en la UC. Se extraña mucho Chile, le mando un abrazo a todos los hinchas cruzados”, cerró.