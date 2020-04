Sergio Elías y el robo sufrido en la Fetech: “Que te pasen estas cosas es como para derrumbarte”

Durante las últimas horas la Federación de Tenis de Chile (Fetech) lamentó el robo en sus instalaciones en Las Condes, donde un grupo de delincuentes sustrajeron trofeos y otros objetos.

Sergio Elías, presidente de la entidad, conversó con Deportes en Agricultura y expresó su sentir por lo ocurrido. “Bastante mala porque es muy frustrante este tipo de situaciones. No es por un tema de platas ni montos… entraron a robar aprovechando la cuarentena y la soledad del lugar, dos o tres días seguidos. No hay grandes pérdidas porque no manejamos dineros en la Federación, pero se llevaron cosas muy sentimentales para nosotros como lo son los trofeos”, dijo.

“Ayer gente de la SIAT y Carabineros tomaron las huellas. Afortunadamente nosotros tenemos cámaras y veremos lo que podemos hacer“, agregó el directivo, quien detalló lo robado. “Se robaron esas pantallas grandes que ocupan para las clases de los profesores de tenis, uno que otro laptop”, complementó.

“Habían trofeos de Nicolás Jarry, de Tomás Barrios. Son cosas que a uno lo dejan frustrado. Hemos hecho un esfuerzo por sacar adelante a la Federación y que te pasen estas cosas es como para derrumbarte. Seguiremos adelante porque estas cosas pasan”, cerró Elías visiblemente triste.