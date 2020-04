Nicolás Massú detalla trabajo con Thiem para anular al ‘Big 3’ del tenis mundial

El ex tenista chileno y actual entrenador, Nicolás Massú, entregó detalles del trabajo que realiza con el austriaco Dominic Thiem para hacer frente al serbio Novak Djokovic, al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, los denominados ‘Big 3’ del circuito profesional.

Luego que el otrora doble campeón olímpico tomara el cargo de coach de Thiem, el oriundo de Wiener Neustadt ha mejorado su registro en los duelos con las principales estrellas del tenis actual.

En diálogo con el sitio oficial de la ATP, el viñamarino señaló que “yo jugué contra cada uno de ellos tres hace muchos años. Esa experiencia se la he traspasado a Dominic”.

“Pero también el tenis va evolucionando, y he tenido que seguir analizándolos. Son los jugadores que más he estudiado en mi vida. Porque si no lo haces es difícil ganarles”, agregó.

Desde comienzos del 2019 Thiem es el jugador que presenta el mejor registro enfrentando a ‘Nole’, Rafa y Roger, con siete triunfos. En el global, el austriaco presenta 14 victorias y 18 derrotas.

A la hora de explicar su trabajo con Thiem para vencer a los más experimentados del circuito, Massú dijo que “desde chico siempre me gustó analizar mis rivales. Y pasaba muchas horas en el club viendo cómo jugaba el resto de jugadores, tanto el próximo como otros que podía enfrentar en el futuro. Me aprendía sus últimos resultados, sus rankings, preguntaba por ellos mientras almorzaba”.

“Trataba de averiguar lo nuevo que estaban haciendo los jugadores más Top, y también indagaba sobre los que llegaban apenas al circuito. Y como entrenador sigo siendo igual, me gusta estar al tanto de cada detalle. Ahora, además, tengo todos los beneficios de la tecnología. Y trato de aprovecharlos al máximo”, sentenció.