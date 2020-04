Claudio Bravo agradeció saludo de Colo Colo y de diferentes partes del mundo por su cumpleaños

Claudio Bravo, arquero de la selección chilena y el Manchester City, destacó este lunes el saludo de la cuenta oficial de Colo Colo en Twitter por su cumpleaños número 37.

El ‘Cacique’ no quiso quedar al margen de un nuevo año de vida del experimentado golero, quien suma 21 títulos en su carrera y dos de ellos con los albos.

“”TAPÓ BRAVO, TAPÓ BRAVO, TAPÓ BRAVO” Un día como hoy, pero de 1983, nació uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno y que comenzó a forjar su carrera en los pastos del Monumental ¡Feliz cumpleaños Claudio Bravo! Mucho éxito y bendiciones”, escribió la tienda de Pedrero en la red social del pajarito.

Ante esto, el bicampeón de América con la ‘Roja’ respondió: “Muchas gracias por el saludo aún tengo frescos en mi memoria todos los días de entrenamientos y sacrificios en esos pastos. Abrazo grande y mis mejores deseos siempre estarán hacia todo el pueblo colocolino”.

Incluso, la cuenta oficial en Twitter de la Copa del Mundo de la FIFA aprovechó de saludar al mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

“Bicampeón de la Copa América, campeón del mundial de clubes y mejor arquero de la Copa Confederaciones 2017. El muro de La Roja ¡Feliz cumpleaños, Claudio Bravo!”, indicó la cuenta asociada al ente rector del balompié.

Minutos después, el nacido en Buin replicó señalando: “Muchas gracias por el saludo y el reconocimiento. See you soon”.

El guardameta nacional festeja en la presente jornada su cumpleaños número 37 en medio de la cuarentena que se vive en Inglaterra por el coronavirus.