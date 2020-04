Claudio Bravo superclase: los 22 penales atajados que ponen al chileno en la élite mundial

Este 13 de abril es un día especial para Claudio Bravo. El arquero del Manchester City y emblema del ciclo dorado de la Roja cumple 37 años, en los cuales ha logrado innumerables marcas tanto a nivel de clubes y Selección como personales.

Una de ellas es la capacidad para atajar penales, bajo la cual ha acaparado elogios por parte de la prensa y ex colegas. Sin ir más lejos, desde 2006 en adelante tapó 22 lanzamientos, 12 de ellos en series definitorias.

Sólo una vez perdió una llave directa desde los doce pasos y en Deportes en Agricultura puedes ver el desglose de todos los tiros que contuvo el chileno.

2006 – Hugo Droguett (Colo Colo vs. Universidad de Chile, final Torneo de Apertura)

2006 – Mayer Candelo (Colo Colo vs. Universidad de Chile, final Torneo de Apertura)

2008 – Ronaldinho (Chile vs. Brasil, Clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010)

2010 – Apoño (Málaga vs. Real Sociedad, La Liga 2010-11)

2011 – Cesc Fàbregas (España vs. Chile, amistoso)

2013 – Patrick Ebert (Real Valladolid vs. Real Sociedad, La Liga 2013-14)

2013 – Robin Van Persie (Real Sociedad vs. M. United, UEFA Champions League 2013-14)

2014 – Hulk (Brasil vs. Chile, Copa Mundial Brasil 2014, octavos de final)

2015 – Dani Parejo (Barcelona vs. Valencia, La Liga 2014-15)

2015 – Ever Banega (Chile vs, Argentina, Copa América Chile 2015, final)

2016 – Lucas Biglia (Chile vs. Argentina, Copa América Centenario 2016, final)

2016 – Vicente Iborra (Barcelona vs. Sevilla, Supercopa de España 2016)

2016 – Eric Lamela (Tottenham vs. Manchester City, Premier League 2016-17)

2016 – Luis Suárez (Chile vs. Uruguay, Clasificatorias rumbo a Rusia 2018)

2017 – Ricardo Quaresma (Portugal vs. Chile, Copa Confederaciones Rusia 2017, semifinal)

2017 – Joao Moutinho (Portugal vs. Chile, Copa Confederaciones Rusia 2017, semifinal)

2017 – Nani (Portugal vs. Chile, Copa Confederaciones Rusia 2017, semifinal)

2017 – Alfred N’Diaye (Manchester City vs. Wolverhampton, Copa de la Liga de Inglaterra, octavos de final)

2017 – Conor Coady (Manchester City vs. Wolverhampton, Copa de la Liga de Inglaterra, octavos de final)

2017 – Riyad Mahrez (Leicester City vs. Manchester City, Copa de la Liga de Inglaterra, cuartos de final)

2019 – Conor Coady (Manchester City vs. Wolverhampton, amistoso)

2019 – Georginio Wijnaldum (Manchester City vs. Liverpool, Community Shield)